2017 NAIA Women's Golf All-America Teams Announced

National Champion Oklahoma City captures most players on list

May 31, 2017

By Spencer Scheve, Athletic Communications and Media Intern

KANSAS CITY, Mo. – The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) has announced the 2017 NAIA Women's Golf All-America teams, as selected by the NAIA-Women's Golf Coaches Association All-America Committee. A total of 45 student-athletes were honored, with 15 individuals being named to the first, second and third teams.

National Champion Oklahoma City leads all programs with six individuals on the All-America teams. The Stars were represented by Anna Mikish (first team), Caroline Goodin (first team), Savannah Moody (first team), Kailey Campbell (second team), Melissa Eldredge (second team) and Raegan Barnes (third team).

SCAD Savannah (Ga.) had five golfers represented, Pauline Camacho (first team), Maria Paula-Otero (first team), Mariona Maeso (second team), Michaela Cuisana (second team) and Corinne Grans-Wood (third team.)

Keiser (Fla.), Embry-Riddle (Ariz.) and Dalton State (Ga.) each had four golfers achieve All-America status.

Indiana Tech's Courtney Dye, the 2017 NAIA Women's Golf National Championships individual medalist, headlined a pair of Warriors alongside Wiebke Schlender that were named All-Americans.

Twenty-two individuals are making at least their second All-America appearance. There are 13 student-athletes that are earning their third-straight All-American honors. One student athlete is earning her fourth-straight All-America Status, Wiebke Schlender of Indiana Tech.

2017 NAIA Women's Golf All-America Teams

First Team:

NAME SCHOOL Year Hometown Kat Kennedy*^ British Columbia Sr. Okotoks, Alta. Tia Teiniketo Dalton State (Ga.) Fr. Vihti, Finland Elle Carlson Embry-Riddle (Ariz.) So. Sioux Falls, S.D. Lauren Kruszewski*^ Embry-Riddle (Ariz.) Sr. Chesapeake. Va. Courtney Dye* Indiana Tech Sr. Williamsburg, Mich. Rebecca Holmstrom*^ Keiser (Fla.) Sr. Gothenburg, Sweden Caroline Retabi*^ Keiser (Fla.) Sr. Grimaud, France Elsa Westin*^ Keiser (Fla.) Jr. Bromma, Sweden Anna Mikish*^ Oklahoma City Sr. Choctaw, Okla. Savannah Moody Oklahoma City Jr. Aledo, Texas Caroline Goodin* Oklahoma City Sr. Oklahoma City Pauline Camacho*^ SCAD-Savannah (Ga.) Jr. Tuxtla Gutierrez Chiapas, Mexico Maria Paula-Otero SCAD-Savannah (Ga.) Fr. Cali, Colombia Alex Schies*^ Texas Wesleyan Jr. Mansfield, Texas Franzi Knoetsch* USC Beaufort (S.C.) Jr. Mettmann, Germany

Second Team

NAME SCHOOL Year Hometown Isabel Rijos Dalton State (Ga.) Fr. Columbus, Ga. Katie Dalton* Dalton State (Ga.) So. Vidalia, Ga. Caroline Griffin*^ Dalton State (Ga.) Jr. Sycamore, Ga. Hannah Sager Faulkner (Ala.) So. Montgomery, Ala. Sabrina Schloo*^ Keiser (Fla.) Sr. Wuerzburg, Germany Kailey Campbell* Oklahoma City Sr. Oktaha, Okla. Melissa Eldredge Oklahoma City Fr. Eufaula, Okla. Courtney Lowery Point (Ga.) Jr. Greenville, Ga. Mariona Maeso* SCAD-Savannah (Ga.) Sr. Barcelona, Spain Michaela Cuisana SCAD-Savannah (Ga.) Fr. Quito, Ecuador Rebecca Bostrom Southeastern (Fla.) Sr. Smedjebacken, Sweden Natalia Ugalde*^ Wayland Baptist (Texas) Sr. Mexico City, Mexico Fumika Matsumoto William Woods (Mo.) Jr. Japan Kennedy Windlan* William Carey (Miss.) Sr. Anderson, Ind. Katie Warren*^ William Woods (Mo.) Jr. Swindon, England

Third Team

NAME SCHOOL Year Hometown Winnie Hyun British Columbia So. Okotoks, Alta. Cassidy Scantland* Campbellsville (Ky.) Sr. Greensburg, Ky. Hannah Stradling Cardinal Stritch (Wis.) Jr. Devizes, England Kaitlyn Riley* Cumberlands (Ky.) Jr. Lawrenceburg, Ky. Jessica Williams Embry-Riddle (Ariz.) Fr. Tuscon, Ariz. Trae Jones Embry-Riddle (Ariz.) Jr. Sparks, Nev. Anna Reid Faulkner (Ala.) Fr. Demopolis, Ala. Wiebke Schlender* Indiana Tech Sr. Paderborn, Germany Raegan Barnes Oklahoma City Sr. Choctaw, Okla. Marissa Singer Saint Francis (Ind.) Fr. Noblesville, Ind. Corinne Grans-Wood SCAD-Savannah (Ga.) Jr. Barrie, Ontario, Canada Blanca Porta USC Beaufort (S.C.) Fr. Zaragoza, Spain Aleesha Smith William Carey (Miss.) Fr. Grand Bay, Ala. Megan Cullen William Woods (Mo.) Jr. Morecambe, England Marina Gallegos*^ Wayland Baptist (Texas) Jr. Madrid, Spain

*2016 All-American

^2015 All-American